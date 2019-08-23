Копенгаген, , 21:53 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие отношения двух стран, сообщили 23 августа в канцелярии датского правительства.

Как отмечается, в ходе «конструктивной» беседы стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества и решении общих задач в сфере безопасности.

Ранее также сообщалось о телефонном разговоре госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, в ходе которого обсуждался перенос визита Дональда Трампа в Копенгаген.

В пресс-службе Госдепартамента отмечали, что главы внешнеполитических ведомств обсудили «вопросы укрепления сотрудничества США с Данией в Арктике, включая Гренландию».

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Напомним, ранее на неделе стало известно, что Дональд Трамп отменил запланированную на сентябрь встречу с Метте Фредериксен из-за того, что в Дании отказались обсуждать предложение Вашингтона о покупке Гренландии. В Копенгагене инициативу главы Белого дома сочли за шутку, а премьер-министр страны назвала дискуссию о покупке Гренландии «абсурдной». Позднее Трамп назвал комментарии Фредериксен оскорбительными.

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