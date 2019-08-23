Прага, , 21:39 — REGNUM

МИД Чехии выражает сожаление в связи с осквернением вандалами памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом 23 августа заявила журналистам официальный представитель ведомства Зузана Штихова.

Памятник Ивану Коневу в Праге (cc) Gampe

«Министерство иностранных дел Чехии выражает сожаление в связи с совершённым актом вандализма и заявляет, что с глубоким уважением относится к памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии», — сказала Штихова.

При этом она обратила внимание, что памятник не является воинским захоронением и на него не распространяется действие российско-чешского соглашения о взаимной охране соответствующих объектов. По словам Штиховой, памятник находится исключительно в компетенции местных органов власти, комментировать работу которых МИД не может.

Представитель внешнеполитического ведомства Чехии добавила, что на ноту российской стороны в ближайшее время будет дан официальный ответ.

Напомним, ранее сегодня временный поверенный в делах Чехии был вызван в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу. Чешскому дипломату также было указано на то, что данный монумент в Праге регулярно становится объектом нападения вандалов при «откровенном попустительстве со стороны местных властей».

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