Париж, , 21:37 — REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены рассмотреть вопрос лесных пожаров в Бразилии на саммите G7, 23 августа передает агентство Reuters.

Площадь лесных пожаров в бассейне Амазонки в 2019 году выросла на 83% по сравнению с 2018 годом. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у страны «нет ресурсов» для борьбы с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 августа страны ЕС и генсек ООН Антониу Гуттереш призвали власти Бразилии активизировать борьбу с лесными пожарами.

Читайте также: «Зеленые» осадили посольства Бразилии в Париже и Лондоне