Тбилиси, , 21:22 — REGNUM

США устами своего бывшего дипломата и бывшего сотрудника Госдепартамента Мэтью Брайзы еще раз предупредили Грузию о нежелательных последствиях провала проекта глубоководного порта Анаклия, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Что грозит Грузии в случае провала проекта Анаклии».

В интервью IWPR Брайза, в частности, заявил, что провал проекта Анаклии будет означать, что Грузия — квазисуверенное государство.

В беседе с изданием грузинский аналитик, директор Института политики Грузии Корнели Какачия отметил, что оценки Мэтью Брайзы для Грузии очень важны, но в данном случае он слишком сгущает краски.

«Грузия как государство уже более-менее состоялась, хотя, возможно, он (Брайза) имел в виду, что для развития и будущего Грузии этот проект крайне важен, хотя бы для того, чтобы она стала действительно независимой страной, которая будет играть определенную роль в мировой политике, что опирается на проекты такого типа, о чем давно говорит грузинская элита», — передает пояснения Какачии «Резонанси».

Автор также отмечает, что из проекта Анаклии вышла американская «Группа Конти», и приводит опасения грузинских экспертов, что этот факт может поставить под вопрос не только осуществление проекта, но и отношения между Грузией и США. Корнели Какачия считает, что даже провал проекта Анаклии оказать существенного влияния на отношения с США не сможет.

Напомним, что разговоры относительно угрозы осуществлению проекта глубоководного порта Анаклия стали вестись в Грузии после того, как прокуратура возбудила уголовное дело против одного из учредителей «Консорциума развития Анаклии» банкира Мамуки Хазарадзе. Одним из первых такое заявление сделал сам Хазарадзе, который связал это уголовное преследование в свой адрес с проектом Анаклии. Его оценки поддерживает оппозиция, которая обвиняет правительство Грузии в проведении интересов России и попытке остановки этого важного для страны проекта.