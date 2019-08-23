Санкт-Петербург, , 21:22 — REGNUM

В Петербурге и других крупных городах России растет имущественное расслоение и социальная несправедливость. Это фактически лишает многих молодых людей каких-либо жизненных перспектив. Об этом 23 августа заявил на теледебатах претендентов на пост губернатора Санкт-Петербурга кандидат от КПРФ, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бортко Дарья Драй © ИА REGNUM

Владимир Бортко, режиссер и политик «Человек, родившийся на окраине, практически точно определяет свою жизнь: «Ты оттуда не выйдешь, парень! Ты будешь учиться в плохой школе, у тебя не будет денег» <…> Потому что образование — хуже чем в центре. Потому что здесь нужны деньги — а где их взять? Люди, к сожалению, небогаты. А те, кто богаты, живут по-другому и учатся по-другому, едят по-другому, всё делают по-другому. Это вот социальная справедливость?»

Сам Бортко при этом подчеркнул, что живёт в центре города и на жизнь не жалуется.

Он также обратил внимание на обострение ситуации с мигрантами.

«Приезжают люди и говорят: «Запишите моего сына в пятый класс». Он по-русски не говорит! Но учитель не может ему отказать», — сказал кандидат в губернаторы от КПРФ.

По его словам, в некоторых школах на окраинах уже до 70% учеников составляют дети мигрантов, и они объединяются в свои закрытые сообщества, не интегрируясь с российскими сверстниками.

«Ребята, мы хотим Париж получить? И получим его через несколько лет, вы знаете, что я говорю правду. С этим надо что-то делать», — призвал Владимир Бортко.

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