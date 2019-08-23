Екатеринбург, , 21:40 — REGNUM

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт совещание о проблемах, сложившихся региональной системе здравоохранения. Об этом сообщает ЕАН.

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

На встрече, в частности, обсудят массовое увольнение хирургов из нижнетагильской ЦГБ №1. На совещании будут представители медицинской отрасли, профсоюзного движения, а также политический вице-губернатор Сергей Бидонько.

По информации агентства, Бидонько поручат не допустить трактовки отдельных проблемных случаев в региональной медицине как «системной проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, из ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле уволились шесть специалистов двух хирургических отделений. Медики заявляют, что ушли из-за несоответствующей нагрузкам оплаты труда.

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