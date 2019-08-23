Элиста, , 20:28 — REGNUM

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы Намсыра Манджиева, выдвинутого КПРФ на пост кандидата главы Республики Калмыкия. Манджиев обжаловал ранее вынесенное постановление суда о признании законным решения избирательной комиссии Республики Калмыкия, которым ему было отказано в регистрации кандидатом на пост главы республики.

«Жалоба Манджиева оставлена без удовлетворения. Решение в ближайшее время будет опубликовано на официальном сайте Верховного суда России», цитирует телеграм-канал «Бумба» собственный источник.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы республики назначены на 8 сентября. Изначально на пост главы региона было выдвинуто пять кандидатов, однако регистрацию в итоге прошли четверо — Петр Вышкварок (ЛДПР), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»). Намсыр Манджиев, выдвинутый от КПРФ, не был зарегистрирован из-за недостатков в документах. Он обжаловал это решение избиркома в Верховном суде Калмыкии, который признал действия избирательной комиссии законными.

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