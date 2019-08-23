Самбор, , 20:21 — REGNUM

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх, вместе с послом Канады и главой украинской греко-католической церкви Святославом, а также главой украинских раскольников Епифанием Думенко открыли и освятили памятник «героям» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на еврейском кладбище Самбора. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На церемонии открытия памятника помимо религиозных лидеров также присутствовало руководство Самбора и Львовской области.

Долинский подчеркивает, что памятник посвящен людям, которые в июле 1941 года организовали в Самбора еврейский погром, в ходе которого были убиты около 100 человек.

Эти же бандеровцы, будучи в рядах украинской вспомогательной полиции, участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора. Жертвы были закопаны на этом самом кладбище, где убийцам сегодня открыли памятник.

Местные жители считают, что на данном кладбище захоронены 17 оуновцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несколько лет назад местная общественность установила на кладбище в честь бандеровцев три больших креста.

По словам Долинского, новый памятник сооружен в рамках сделки. По условиям этой сделки местные власти согласились убрать незаконно установленные кресты взамен на сооружение памятника ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Можно сказать, что одно надругательство заменили другим надругательством», — констатирует Долинский.

Однако местные власти убрали только один крест из трех, а затем местные последователи бандеровцев заявили, что на месте убранного деревянного креста они установят бетонный.

Известно, что сооружение памятника ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) профинансировал канадский филантроп, глава организации «Украино-еврейская встреча» Джеймс Темерти.