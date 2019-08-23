Санкт-Петербург, , 19:50 — REGNUM

Социальный характер российского государства, закрепленный в Конституции РФ, на деле сплошь и рядом не соблюдается. А в Петербурге такой же декларативный характер имеет Социальный кодекс.

Об этом в ходе очередного раунда теледебатов кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга заявила депутат городского Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На очередном раунде теледебатов 23 августа кандидаты в губернаторы обсуждали вопросы социальной политики.

Надежда Тихонова отметила, что недоступность медицинской помощи, нехватка мест для детей в детских садах и школах, — главные проблемы, с которыми жители Петербурга приходят к депутатам и обращаются к чиновникам. При этом действующий в городе Социальный кодекс может помочь не всем нуждающимся и далеко не во всех случаях.

«Жилье ветеранам мы действительно предоставляем, но забываем про тружеников тыла. Мы говорим о качестве и количестве государственных социальных услуг, но молчим, что мы не справляемся, и наши ветераны-блокадники только один раз в три года могут получить курортное лечение. Они просто не доживут, ожидая своего лечения! Нам необходимо существенно увеличивать расходы на социальную политику. Государство для человека, а не человек для государства», — заявила Надежда Тихонова.

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В дискуссии в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 23 августа участвовали только трое из четырех претендентов на главный пост в Смольном — Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов. Врио губернатора Александр Беглов в этот раз отсутствовал.

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