Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM

Необходимо заставить застройщиков возводить в новых жилых районах детские сады и другую социальную инфраструктуру, используя при этом все имеющиеся у власти возможности. Об этом заявил кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, депутат Госдумы от этой партии, режиссер Владимир Бортко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На очередном раунде теледебатов 23 августа кандидаты в губернаторы обсуждали вопросы социальной политики. В дискуссии в эфире телеканала «Санкт-Петербург» участвовали только трое из четырех претендентов на главный пост в Смольном — Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

По словам Бортко, детские сады и школы принципиально неинтересны для застройщиков, их интересует только строительство жилья, которое выгодно и быстро продается.

«А те, кто строит, имеют очень хороший контакт с теми, кто управляет. Вот и открывается простой ларчик! Коррупция! Пока она неискоренима, мест не будет хватать и в детских садиках, и в школах», — заявил Бортко.

«Строители еще возмущаются: а почему город не строит, почему мы должны вкладываться? Ребята, потому что вы здесь живете, потому и должны! Если я буду на месте губернаторы, вы уж точно вложитесь, я вам гарантирую», — сказал кандидат от КПРФ.

Он добавил, что для изменения ситуации необходимо менять систему управления городом.

Что же касается застройщиков, то, по словам, Бортко, хорошо известно, какие огромные прибыли они извлекают, при этом жалуясь на сложности бизнеса, но оставаясь «на плаву». Необходимо сделать строительство социальных объектов обязательным условием для сохранения возможности вести дальше свой бизнес в Петербурге, считает кандидат от КПРФ.

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