23 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Мира Гасанова, , 19:30 — REGNUM





ИА REGNUM : Какова вероятность военного конфликта между США и Ираном?

ЗАРДУШТ АЛИЗАДЕ: Полагаю, что вероятность широкомасштабной военной операции США против Ирана невысока. Почему? Иран не Ирак, он нанесет существенный ущерб и Америке, и ее союзникам. США блефуют в надежде, что Тегеран отступит. Политика президента США Дональда Трампа подвергнуть ревизии все международные соглашения предыдущих администраций и восстановить величие Америки за счет унижения других государств встретит достойный отпор, поскольку Америка уже не обладает прежней мощью, ее авторитет уже подвергается сомнению, и она имеет более серьезных соперников, чем когда-либо.

ИА REGNUM : Каковы могут быть последствия для Азербайджана от углубления кризиса в отношениях между Ираном и США, вплоть до вероятности военного конфликта?

Иран однозначно родина и азербайджанцев, поэтому, естественно, намерение США нанести агрессивный удар по нему не может вызвать удовольствия у любого патриотически мыслящего азербайджанца. Кризис в ирано-американских отношениях совершенно невыгоден и официальному Баку. Нынешняя бакинская власть сохраняет совершенно рациональные, равноудаленные отношения как с Тегераном, так и с Вашингтоном. Но если всё же начнется такая «заваруха», она крайне отрицательно скажется на состоянии как экономики, так и общества, политических отношениях с соседями. Мы выстроили достаточно стабильные отношения с Ираном, с Россией, и всё это в случае большой войны будет подвергнуто серьезной опасности.

ИА REGNUM : Понятно, что в случае обострения конфликта США — Иран, даже просто долговременных санкций, страны-экспортеры нефти и газа, в том числе и Азербайджан, столкнутся с негативными последствиями волатильности цен энергоносителей, вплоть до девальвации. К чему надо готовиться Баку?

Не думаю, что ирано-американские отношения могут серьезно повлиять на нефтяные цены, такое может произойти только временно, потом всё вновь стабилизируется. Потому что объемы наличной нефти в мире не зависят от количества экспортной продукции Ирана или США. Есть избыточный мировой запас нефти на рынке, который не позволяет рынку делать резкие скачки.

ИА REGNUM : Трудно представить гуманитарные последствия военного столкновения между США и соседним Ираном для Азербайджана, тем более что там проживают, по разным оценкам, до 30 миллионов азербайджанцев. Т. е. официальному Баку следует готовиться к приему миллионов иранских беженцев?

Массового потока беженцев из Ирана в случае войны не будет. Иранцы побегут, но они побегут записываться в армию. Вспомните ирано-иракскую войну — миллион иранских добровольцев воевали вместе с регулярной армией против врага. Но если всё же какое-то количество беженцев тут окажется, то Азербайджан легко справится, потому что опыт богатый имеется.

ИА REGNUM : Азербайджан не поддержал санкции против Ирана, несмотря на тот факт, что Тегеран все годы существования армяно-азербайджанского конфликта имел тесные торгово-экономические отношения с Ереваном, а на днях Иран на первом Каспийском форуме выступил против прокладки газовых трубопроводов через Каспий. Т. е. , проблемы с Ираном всё же все еще есть. Каковы они? В чём их корни?

Глубочайшие заблуждения. Во-первых, конференция исламских государств приняла резолюцию о признании Армении агрессором по инициативе именно Ирана. А самое главное — Иран с самого начала в военном отношении стоял рядом с Азербайджаном. И только Эльчибей и его последователи с их враждебной позицией в отношении Ирана вынудили Тегеран отойти от своей позиции по поддержке Азербайджана. И последнее: допустим, Иран прервал бы отношения с Арменией. В этом случае армянской пропаганде была бы предоставлена еще одна возможность обвинить мусульманский мир.