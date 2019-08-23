Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM

В Петербурге вечером в пятницу, 23 августа, состоялся очередной тур телевизионных дебатов кандидатов на пост губернатора Северной столицы. Он прошел в эфире учрежденного Смольным телеканала «Санкт-Петербург», куда явились трое из четырех претендентов на высший в городе пост.

Врио губернатора Александр Беглов в этот раз отсутствовал. Отметим, что на дебатах неделю назад на том же телеканале Беглова тоже не было, зато он посетил оба раунда теледебатов, состоявшихся в петербургском эфире федерального телеканала «Россия».

Темой сегодняшней дискуссии стала социальная политика в Петербурге, вопросы здравоохранения и образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов напомнил, что в Петербурге сегодня 300 тыс. детей дошкольного возраста, им не хватает примерно 37 тыс. мест в детских садах, это порядка 12% от общего количества дошкольников.

«Их мамы не могут пойти работать, зарабатывать деньги, дети не получают поддержки от города, такая ситуация ненормальна», — отметил депутат Заксобрания. Причина ее известна — отставание развития инфраструктуры от темпов ввода жилья, срыв сроков строительства и ввода детских учреждений.

Для решения проблемы Амосов предложил ввести в Петербурге систему «детсадовских сертификатов».

«Каждая семья, где есть ребенок детсадовского возраста, получает сертификат определенной ценности и может его принести в муниципальный, ведомственный или частный детский сад», — пояснил кандидат в губернаторы.

В качестве примера Амосов рассказал о том, что он сам и многие члены его семьи, вплоть до внучки, в разные годы посещали один детский сад при Политехническом институте (ныне университет). Однако в настоящее время этот ведомственный детсад закрылся, поскольку не смог существовать без городской поддержки, а оказать ее город не имел права на законных основаниях.

Система «детсадовских сертификатов», когда выбор места его применения будет за родителями, по мысли Амосова, может помочь сохранить и приумножить число детских дошкольных учреждений в Петербурге.