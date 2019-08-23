Душанбе, , 19:23 — REGNUM

Озода Рахмон стала послом международной организации «Женщины — политические лидеры» (Women Political Leaders) в Таджикистане. О том, что в организации одобрили предложение парламента страны, сегодня, 23 августа, сообщило государственное информационное агентство «Ховар».

Отмечается, что миссия возложена на Озоду Рахмон за её заслуги в качестве члена парламента, а также усилия по «достижению целей и эффективному выполнению задач».

«Признание со стороны международной организации таджикской женщины-политика в истории независимого Таджикистана является новым явлением и свидетельствует о том, что политика повышения статуса женщины в обществе, которая реализуется политическим руководством государства Таджикистан на международной арене, приносит свои положительные результаты», — подчеркнули в таджикистанском госинформагентстве.

Напомним, дочь президента Эмомали Рахмона Озода Рахмон в настоящее время занимает должность руководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана, кроме того, является председателем Комитета верхней палаты парламента страны по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, а также сенатором от Душанбе.