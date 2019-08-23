Москва, , 19:07 — REGNUM

Временный поверенный в делах Чехии вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, что памятник Коневу в Праге часто становится мишенью для вандалов. Вот и теперь постамент был облит красной и белой красками. Также были оставлены надписи.

Чешская полиция утверждает, что ведет поиски вандалов.

На Смоленской площади временному поверенному в делах Чехии указали, что осквернение памятника Коневу в Праге происходит систематически, и власти этому откровенно попустительствуют.

Делают это чешские власти из стремления исказить и переписать историю, а также умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей.

Также в МИД РФ выразили возмущение стремлением ряда чешских историков связать имя Конева с событиями 1968 года, тогда как советского маршала с Прагой связывает исключительно победный май 1945 года, когда войска под его командованием освободили этот город, и война в Европе завершилась.

«Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.