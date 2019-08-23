Хельсинки, , 19:00 — REGNUM

Правительство Финляндии предлагает ввести запрет на импорт говядины из Бразилии, чтобы бразильские власти активнее боролись с пожарами в бассейне Амазонки, 23 августа передает агентство Reuters.

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил, что лесные пожары на Амазонке являются «угрозой для всей планеты, а не только для Бразилии или Южной Америки».

Как сообщало ИА REGNUM, Ирландия и Франция уже заявили, что будут блокировать сделку ЕС и латиноамериканского блока Меркосур, так как власти Бразилии недостаточно активно борются с лесными пожарами.

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