Тбилиси, , 18:55 — REGNUM

Проблемных вопросов в двусторонних отношениях между Грузией и Белоруссией нет, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в Минске, после встречи грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 23 августа.

По его информации, речь на встрече шла обо всех основных направлениях грузино-белорусских отношений, но особенный акцент был сделан на углублении сотрудничества в сфере экономики. Глава МИД Грузии выразил надежду, что позитивные тенденции в экономических отношениях сохранятся и в будущем году продолжится рост числа туристов и объемов внешнеторгового оборота с Белоруссией.

«Проблемных вопросов в наших двусторонних отношениях нет. Наш торговый оборот ежегодно растет, и существующая динамика свидетельствует о том, что в этом году будут крайне позитивные торговые отношения», — заявил журналистам Залкалиани.

Министр подчеркнул, что Белоруссия продолжает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подтвердила это в очередной раз на самом высоком уровне.

Официальный визит премьер-министра Грузии в Минск начался 23 августа. В состав делегации входят глава МИД, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Ираклий Ковзанадзе.