Пекин, , 18:54 — REGNUM

Китай считает неприемлемым использование своих ракет средней и меньшей дальности в качестве предлога для выхода США из соответствующего договора с Россией, сообщает 23 августа Синьхуа со ссылкой на заявление постоянного представителя КНР при ООН Чжан Цзюня.

Заявление было сделано на внеочередной сессии Совета Безопасности ООН, посвященной угрозам международному миру и безопасности, созванной по инициативе России и Китая.

«Китай неуклонно проводит национальную оборонную политику, которая, — подчеркивает постпред КНР, — носит оборонительный характер, полностью прозрачна, а ядерная политика страны — весьма ответственна».

Ядерный арсенал КНР в целом ограничен по масштабам и не представляет угрозы международному миру и безопасности. Поэтому проведенное недавно испытание в США крылатой ракеты средней дальности, которая поразила цель, пролетев 500 км, по мнению Китая, является дестабилизирующим.