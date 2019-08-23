Лондон, 23 августа 2019, 18:52 — REGNUM
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «глубоко обеспокоен» лесными пожарами в Бразилии, 23 августа передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Даунинг-стрит, Джонсон озабочен «трагической гибелью драгоценных мест» планеты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция и Ирландия заявили, что будут блокировать сельскохозяйственную сделку ЕС-Меркосур из-за лесных пожаров на Амазонке.
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