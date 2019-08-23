Париж, , 18:45 — REGNUM

Власти Франции готовы заблокировать сельскохозяйственное соглашение между Евросоюзом и странами Меркосур (Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем) из-за лесных пожаров на Амазонке, 23 августа передает агентство Reuters.

Заявление об этом было сделано офисом президента Франции Эммануэля Макрона. Аналогичное заявление также сделало правительство Ирландии.

Площадь лесных пожаров в бассейне Амазонки за год выросла на 83%. Главной причиной пожаров на Амазонке является деятельность бразильских фермеров, расчищающих огнём площади для пастбищ и полей.

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