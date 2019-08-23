Грозный, , 18:41 — REGNUM

В Чечне сегодня, 23 августа, открылась самая большая мечеть в Европе. Ее открытие было приурочено к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

С этим знаменательным событием главу Чечни и жителей республики поздравил президент РФ Владимир Путин. По случаю открытия мечети состоялся его телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Кроме того, Путин направил в республику приветственный адрес, который зачитал в ходе торжественной церемонии открытия полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием мечети в городе Шали. Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта — большое, знаменательное событие для жителей Шали и всей Чеченской Республики, исповедующих ислам», — написал Путин.

Он подчеркнул, что мечеть «Гордость мусульман» станет духовным и просветительским центром, «средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона». Он будет способствсовать приобщению населения к «историческим и религиозным традициям отцов и дедов».