Брюссель, , 18:31 — REGNUM

Страны Евросоюза требуют от Бразилии активизировать борьбу с лесными пожарами на Амазонке, 23 августа передает агентство Reuters.

Еврокомиссия и другие центральные органы ЕС пока не делали резких заявлений, однако некоторые страны еврозоны уже рассматривают карательные меры для побуждения властей Бразилии к борьбе с пожарами.

Так, власти Франции и Ирландии уже заявили, что будут блокировать соглашение о свободной торговле между ЕС и латиноамериканским блоком МЕРКОСУР. Финляндия рассматривает запрет импорта говядины из Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году площадь лесных пожаров в бассейне Амазонки увеличилась на 83% по сравнению с 2018 годом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявляет, что у страны «нет ресурсов» для борьбы с пожарами, а в пожарах обвиняет экологические НПО, оставшиеся без финансирования.

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