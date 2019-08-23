Украина, , 17:53 — REGNUM

Число сторонников НАТО на Украине сейчас уверенно сокращается, заявил журналистам сегодня, 23 августа, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук отметил, что, несмотря на активное продвижение стратегии необходимости вступления Украины в НАТО представителями как старой, так и новой власти, число сторонников членства в Альянс среди украинцев заметно уменьшилось.

«При этом мнение граждан по поводу членства в НАТО новая власть, как и старая, закрепившая этот курс в Конституции Украины, не учитывает. Между тем по итогам общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года, число сторонников НАТО среди украинцев заметно уменьшилось», — сказал политик.

Согласно приведенным им цифрам, сегодня вступление Украины в Североатлантический альянс как вариант гарантирования безопасности поддерживают 40,9% опрошенных, тогда как еще в декабре 2018-го количество таких респондентов достигало 46,1%. Также Медведчук отметил, что среди опрошенных граждан больше сторонников военного союза с Россией и другими странами СНГ, чем тех, которые выступают за вступление Украины в НАТО.

«Примечательно, что суммарно количество сторонников внеблокового статуса Украины и тех, кто поддерживает военный союз с Россией и другими странами СНГ, превышает число сторонников вступления в НАТО (40,9% против 43,3%). Стоит отметить, что это без учета мнения жителей Донбасса и Крыма, всегда выступавших категорически против членства в альянсе», — заявил оппозиционный политик.

По мнению председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», усиленное продвижение темы членства Украины в НАТО создает напряжение в обществе и раскалывает страну. Политик считает, что власть обязана консолидировать общество и сохранить целостность Украины.

«Совершенно очевидно, что вопрос членства Украины в НАТО раскалывает страну. Педалирование данного вопроса — крайне опасная тактика, которая лишь усилит напряжение в обществе», — говорит политик. «Напротив, стратегической задачей власти сегодня должен стать поиск точек соприкосновения — тех идей и инициатив, которые будут направлены на консолидацию общества и «сшивание» страны. Только так можно сохранить целостность Украины, вернув Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, и усилить ее позиции на международной арене», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUMапоминает, что в начале этого года, еще при президентстве Петра Порошенко, Верховная рада принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Также парламент одобрил проект постановления, которым призвал НАТО предоставить Украине план действий по членству.

Новый президент Украины Владимир Зеленский, насколько можно понять из публичных заявлений, не отказывается от курса своего предшественника. В ходе своего первого визита в Брюссель в начале июня он заявил, что внешнеполитическим приоритетом остается курс на вступление в ЕС и НАТО, добавив, что «на этом пути должны быть задействованы как существующие, так и новые механизмы».