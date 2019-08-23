История вопроса

В последние годы в России массовые протесты вызывают экологические проблемы. В первую очередь, людей волнует вопрос хранения и переработки бытовых отходов: мусорные полигоны и мусоросжигательные заводы, возводящиеся у населённых пунктов, загрязняют воздух и почву; сжигание несортированного мусора грозит выделением ядовитых веществ.

Лесной фонд страдает от незаконной вырубки (особенно на Дальнем Востоке и в Сибири) и регулярных пожаров, тушению которых не уделяется достаточно внимания. Так, в июле 2019 года в Сибири площадь лесных пожаров достигла 5,4 млн га; смог от них достиг крупных городов. При этом некоторые политики связывали запущенность пожаров с желанием местных чиновников скрыть незаконные вырубки леса.

Страдает Россия и от загрязнения водоёмов. Особо острой является тема выброса отходов и токсинов в самое чистое озеро планеты - Байкал. Вредные вещества поступают в озеро через впадающие в него реки, из туристических баз на берегу Байкала, а до 2013 года - от выбросов целлюлозно-бумажного комбината.

