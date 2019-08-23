Париж, 23 августа 2019, 17:55 — REGNUM
Активисты экологических организаций устроили демонстрации напротив посольств Бразилии в Париже и Лондоне, 23 августа передает агентство Reuters.
«Зеленые» призывают власти Бразилии принять экстренные меры для тушения лесных пожаров на Амазонке, а также требуют отставки бразильского президента Жаира Болсонару.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Болсонару обвинил в создании очагов лесных пожаров на Амазонке экологические НПО, которым он урезал финансирование.
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