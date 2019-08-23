Москва, , 17:51 — REGNUM

Испытание США новой ракеты подтвердило обоснованность предъявляемых РФ претензий о нарушении ранее американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и преднамеренном выходе из него. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM23 августа.

«Испытание США новой крылатой ракеты дальностью превышающей 500 км напрямую доказывает, что все последние годы США в нарушение Договора занимались созданием запрещенного ДРСМД оружия и намеренно вели пропагандистскую кампанию против России, обвиняя её в несоблюдении договора», — заявил Володин.

По его словам, решение президента РФ Владимира Путина подготовить симметричный ответ полностью отвечает задаче обеспечения безопасности РФ и российских граждан.

«Сегодня парламентам, в первую очередь европейских стран, правильно было бы обсудить последствия размещения на их территории американских ракет. Совершенно очевидно, что США отвели им незавидную роль стран, которые будут вынуждены принять на себя ответный ядерный удар. Хотят ли этого граждане европейских стран?» — отметил Володин.

По его словам, Евросоюз может потерять то, что за десятилетия удалось достичь в рамках глобальной безопасности.

«Российская Федерация, защищая своих граждан, обеспечивая безопасность государства, вынуждена, так как Америка не оставила другого выбора, нацелить российские ракеты на военные базы с американскими ракетами, расположенные на территории европейских стран. Этого можно избежать. Россия, со своей стороны, продолжает выступать за обеспечение глобальной безопасности. Но уже сегодня многое зависит от вас, уважаемые коллеги из европейских парламентов», — отметил Володин.

Он отметил, что сегодня было бы правильно собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи СЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории ЕС.