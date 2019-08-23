Москва, 23 августа 2019, 17:43 — REGNUM
У США остался один рычаг, с помощью которого они смогут сохранить своё военно-стратегическое превосходство, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских науки Константин Сивков. Об этом он заявил 23 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research спрогнозировали, что полномасштабная ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Так, одним из последствий ядерной войны станут пожары с массовыми выбросами в воздух сажи, из-за которой и наступит ядерная зима, так как плотные сажевые облака не дадут полностью прогреть атмосферу. Кроме этого, отмечается, что по этой же причине средняя планетарная температура воздуха упадет на девять градусов, а на рассеивание этой сажи уйдет до семи лет.
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