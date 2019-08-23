Дамаск, , 17:40 — REGNUM

Сирийская армия утром 23 августа взяла под контроль последние пять городов, которые удерживали группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Речь идет о так называемом «Латамнинском котле», городах Кафр-Зита, Латамна, Латмин, Морек и Лахайя. ИА REGNUM ранее сообщало, что сирийская армия начала зачищать «Латамнинский котёл».

Боевики, занимавшие эту территорию, либо сдались сирийским военным, либо бежали на турецкий наблюдательный пункт в городе Морек. Источник издания также сообщил, что сирийская армия выдвинула свои войска к этому наблюдательному пункту в Мореке, однако никаких столкновений не ожидается.

Турция уже заявила, что не уйдет с наблюдательного пункта несмотря на то, что он окружён Сирийской арабской армией. С учётом последних событий и установления контроля над городами Кафр-Зита, Латамна, Латмин, Морек и Лахайя сирийскому правительству удалось обеспечить безопасность опорных пунктов правительства — городов Скайлабия и Мхарде.

Ожидается, что сирийская армия теперь переключит свое внимание либо на город Маарат аль-Нуман либо на равнину Аль-Гааб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.