Вильнюс, , 17:25 — REGNUM

Главный административный суд Литвы признал законным решение правительства об исключении эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail, владельцем которых является бизнесмен Олег Осиновский, из тендеров Литовских железных дорог. Об этом сообщается новостной портал Postimees.

В постановлении говорится, что правительственное решение обоснованно, так как к основному выгодополучателю Skinest Baltija предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления. Отмечается, что компания представляет собой повышенную угрозу литовской нацбезопасности из-за имеющихся у Осиновсокого связей «с не относящимися к ЕС и НАТО учреждениями иностранных государств или отдельными лицами этих государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный эстонский предприниматель и один из богатейших людей страны, «король транзита» Олег Осиновский был назван в 2015 году «самым влиятельным русским страны».

Осиновский ранее обвинялся в сомнительных сделках, нанесших материальный урон ГАО «Эстонская железная дорога». В частности, предоставлении госпредприятию некачественных шпал с Украины.

Осиновский, возглавляя железнодорожную фирму Spacecom, заработал свой капитал на обслуживании российского транзита через территорию Эстонии.

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