Бразилиа, 23 августа 2019, 17:08 — REGNUM
«Пламя, которое пожирает в эти дни бассейн Амазонки в Бразилии, также питает в соцсетях возмущение поведением бразильского президента Жаира Болсонару, — пишет испанское издание El Pais. — В то время как хэштег #PrayforAmazon («молись за Амазонию») превратился в среду в глобальный тренд, а жители пострадавших регионов публиковали фотографии ущерба, причиненного огнем, президент сказал, не приведя доказательств, что это члены организаций по защите окружающей среды сознательно устраивают пожары, мстя за сокращение правительственного финансирования».
Пожары в самых больших джунглях мира перестали быть чисто бразильским бедствием: президент Франции охарактеризовал происходящее в бассейне Амазонки как «международный кризис» и высказался за включение этой темы в повестку саммита G7 в конце этой недели. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о своем «глубоком беспокойстве» из-за создавшейся ситуации.
Однако Болсонару не намерен отступать. В четверг бразильский президент обрушился с обвинениями на Макрона, сказав, что французский лидер хочет использовать внутренний вопрос Бразилии для получения «личных политических дивидендов». Он также добавил, что страны, выделяющие деньги на сохранение сельвы, нарушают бразильский суверенитет.