Бразилиа, , 17:08 — REGNUM

«Пламя, которое пожирает в эти дни бассейн Амазонки в Бразилии, также питает в соцсетях возмущение поведением бразильского президента Жаира Болсонару, — пишет испанское издание El Pais. — В то время как хэштег #PrayforAmazon («молись за Амазонию») превратился в среду в глобальный тренд, а жители пострадавших регионов публиковали фотографии ущерба, причиненного огнем, президент сказал, не приведя доказательств, что это члены организаций по защите окружающей среды сознательно устраивают пожары, мстя за сокращение правительственного финансирования».

Пожары в самых больших джунглях мира перестали быть чисто бразильским бедствием: президент Франции охарактеризовал происходящее в бассейне Амазонки как «международный кризис» и высказался за включение этой темы в повестку саммита G7 в конце этой недели. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил о своем «глубоком беспокойстве» из-за создавшейся ситуации.

«В разгар мирового климатического кризиса мы не можем себе позволить нанесение нового ущерба великому источнику кислорода и природного разнообразия. Амазонию необходимо защитить», — написал он в Twitter.

Однако Болсонару не намерен отступать. В четверг бразильский президент обрушился с обвинениями на Макрона, сказав, что французский лидер хочет использовать внутренний вопрос Бразилии для получения «личных политических дивидендов». Он также добавил, что страны, выделяющие деньги на сохранение сельвы, нарушают бразильский суверенитет.

«Предложение французского президента о том, чтобы события в Амазонии обсуждались на G7 без участия стран этого региона, заставляют вспомнить о колониальном менталитете, которому нет места в XXI веке», — заявил Болсонару.