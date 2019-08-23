Киев, , 17:07 — REGNUM

Партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука так и не получила никаких кадровых предложений от выигравшей парламентские выборы «Слуги народа».

Об этом на брифинге сегодня, 23 августа, заявил новоизбранный депутат от партии «Голос» Сергей Рахманин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало предложений», — уточнил Рахманин, добавив, что фактически партия «Слуга народа» забрала себе должности всех глав комитетов.

Соратник Вакарчука добавил, что представители президентской партии способны самостоятельно заполнить все кадровые ниши в Верховной раде нового созыва.

До этого стало известно, что партия «Голос» отказалась от должности заместителя председателя Верховной рады. Как пояснили в политической силе, должность вице-спикера «имеет преимущественно церемониальные позиции», а «Голос» интересуют интересуют исключительно «профессиональные» должности.

ИА REGNUMнапоминает, что по результатам выборов 21 июля партия «Голос» получит самую маленькую фракцию в новом парламенте — 20 депутатов. Ранее считалось, что партия Вакарчука может войти в коалицию со «Слугой народа», однако в итоге никаких переговоров на эту тему так и не состоялось.