Москва, , 16:29 — REGNUM

Отказ в согласовании массовых акций и митингов в Москве в субботу, 31 августа, связан с проведением в городе мероприятий по случаю Дня знаний. Об этом заявили 23 августа в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В департаменте напомнили, что 31 августа и 1 сентября в Москве традиционно проходит целый ряд мероприятий, посвящённых Дню знаний. Для школьников, студентов-первокурсников и их родителей готовится обширная программа, включающая концерты, мастер-классы, экскурсии и выставки на разных площадках города.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий заявителям было отказано в проведении мероприятий на центральных улицах», — пояснили в пресс-службе, отметив, что «размещение заявленного организаторами количества участников акций в указанных местах не представляется возможным по причине большого числа участников массовых мероприятий, посвящённых Дню знаний».

В пресс-службе добавили, что в связи с завершением сезона отпусков, а также проведением торжественных линеек по случаю начала учебного года, на столичных дорогах могут возникнуть затруднения в движении.

«Это также стало одной из причин, по которой проведение шествия оказалось невозможным. Заявителям было предложено провести мероприятие 25 августа на проспекте Академика Сахарова, однако от предложенной даты они отказались», — отметили в департаменте.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэрия Москвы отклонила три заявки оппозиции на проведение массовых акций 31 августа. Они поступали от незарегистрированной Либертарианской партии России, муниципального депутата от партии «Яблоко» Елены Русаковой и руководителя психологической службы организации «Русь сидящая» Ивана Брушлинского.