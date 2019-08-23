Севастополь, , 16:14 — REGNUM

После выборов количество политических партий в парламентах Крыма и Севастополя может увеличиться с двух до пяти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила социолог Наталья Киселёва, ссылаясь на результаты опроса экспертов Крыма и Севастополя.

«Все эксперты уверены, что «Единая Россия» преодолеет проходной барьер на выборах депутатов Крыма и Севастополя. 79% полагают, что ЛДПР также преодолеет избирательный барьер в Крыму, 87% придерживаются такого же мнения, говоря о Севастополе. О преодолении 5-процентного барьера КПРФ на выборах крымского парламента говорят 58% экспертов, а на выборах севастопольского заксобрания — 78%», — отметила социолог.

Также, по её словам, менее 20% полагают, что есть шансы преодолеть проходной барьер у «Справедливой России» — 17% в Крыму и 13% в Севастополе. 13% экспертов уверены, что у партии «Родина» в Крыму есть шансы на прохождение в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с избирательной кампанией 2014 года в 2019 году явка в Крыму и Севастополе снизится. В 2014 году на выборах депутатов первого созыва в РК проголосовало 53,56% избирателей, в Севастополе — 48,49%.

В 2014 году в парламенты Крыма и Севастополя прошли только по две партии: «Единая Россия» и ЛДПР.

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