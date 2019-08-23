Рим, , 16:13 — REGNUM

Если две итальянские партии, «Движение 5 звезд» и либералы, достигнут договоренности о формировании нового коалиционного правительства, одним из решений этого правительства, вероятно, станет отмена снижения пенсионного возраста, передает Il Giornale в пятницу, 23 августа.

Либералы в период своего пребывания у власти повысили пенсионный возраст до 67 лет, представители же «Движения 5 звезд» в период работы коалиционного правительства с «Лигой» выражали недовольство объемом расходов на снижение пенсионного возраста, утвержденное по настоянию партии Маттео Сальвини.

Пенсионная реформа вступила в силу с февраля 2019 года: на пенсию по новым правилам могут выходить граждане в возрасте от 62 лет (при наличии 38 лет стажа), сумма возраста и стажа нового пенсионера должна составлять не менее 100.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла провел встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса. Маттарелла обещал принять решение 27 августа.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.