Севастополь, 23 августа 2019, 16:05 — REGNUM
По сравнению с избирательной кампанией 2014 года в 2019 году явка в Крыму и Севастополе снизится. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала крымский социолог Наталья Киселёва.
Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года на полуострове состоятся выборы в Государственный совет Крыма. После парламент республики должен будет избрать главу РК из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.
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