Вильнюс, , 15:49 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который сегодня, 23 августа, находится с визитом в Риге по случаю мероприятий в честь 30-летия «Балтийского пути» заявил, что премьер Латвии Кришьянис Кариньш заверил его, что Латвия не намерена покупать электроэнергию с БелАЭС, а намерена покупать российское электричество, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции министров.

Правда, сам Кариньш Сквернялиса поправил, сказав, что «рынок электроэнергии открытый».

«Принимая во внимание то, что в Литве электростанции не будет, мы ищем и другие источники электроэнергии», — сказал Кариньш, на что Сквернялис добавил, что «никакого решения покупать электроэнергию конкретно с Островецкой АЭС правительство Латвии не принимало».

Таким образом, в Литве правы оказались те эксперты, которые упрекали Латвию в игре слов, когда после принятия решения о создании торговой зоны для продажи электроэнергии из третьих стран, официальная Рига тут же стала объяснять, что речь идёт не о БелАЭС. В Литве тогда предположили, что действительно «не конкретно про БелАЭС», а «в том числе про БелАЭС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.