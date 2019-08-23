Москва, , 15:43 — REGNUM

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, однако это не произойдёт «сию секунду», а в перспективе. Об этом сегодня, 23 августа, на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр отметил, что в случае сокращения рабочей недели необходимо учесть все нюансы как со стороны работника, так и запросы работодателя.

«Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда […] и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением», — подчеркнул Медведев.

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Премьер-министр также добавил, что уже сейчас стоит подумать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, в частности касающиеся различных форм регулирования труда, таких как гибкий график и удалённая работа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в РФ. Эту инициативу поддержали представители Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что такая мера позволит оптимизировать время труда и отдыха, при этом подчеркнув, что зарплата сократиться не должна.

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В свою очередь, Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели в России. Обсудить этот вопрос депутаты Госдумы планируют в ходе осенней сессии.

Добавим, что, согласно опросам, почти половина граждан положительно восприняли идею перехода на короткую рабочую неделю.