Мадрид, 23 августа 2019, 15:43 — REGNUM
Отношения между странами, которые входят в G7, переживают не лучшие дни, пишет испанское издание El Mundo. Напряжение в торговле и предстоящий выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза омрачают саммит, на котором должны обсуждаться вопросы, имеющие большое значение для всех. Однако Брюссель обязуется укрепить сотрудничество между странами.
Однако реальность такова, что на ряд ключевых моментов в повестке дня страны смотрят принципиально по-разному. Например, у лидеров будет заседание, посвященное климатическим изменениям и биологическому разнообразию. В то время как ЕС отстаивает ведущую роль парижского соглашения по климату и готовит сентябрьский саммит ООН по этой теме, США несколько месяцев назад объявили о намерении перестать соблюдать этот договор.
Внешняя политика также вызывает рост разногласий. В вопросе Ирана входящие в G7 страны Европы — Франция, Германия и Великобритания — отстаивают необходимость борьбы за сохранение ядерного соглашения, а США решили снова подвергнуть исламскую республику санкциям, поставив под угрозу одно из главных достижений европейской дипломатии.