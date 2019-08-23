Мадрид, , 15:43 — REGNUM

Отношения между странами, которые входят в G7, переживают не лучшие дни, пишет испанское издание El Mundo. Напряжение в торговле и предстоящий выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза омрачают саммит, на котором должны обсуждаться вопросы, имеющие большое значение для всех. Однако Брюссель обязуется укрепить сотрудничество между странами.

«Мы демократии и уважаем правовое государство. Мир меняется, и если мы хотим влиять на направление, в котором он эволюционирует, мы должны действовать вместе», — подчеркивают источники в ЕС. «Напряженные отношения между членами G7 контрпродуктивны», — настаивают они.

Однако реальность такова, что на ряд ключевых моментов в повестке дня страны смотрят принципиально по-разному. Например, у лидеров будет заседание, посвященное климатическим изменениям и биологическому разнообразию. В то время как ЕС отстаивает ведущую роль парижского соглашения по климату и готовит сентябрьский саммит ООН по этой теме, США несколько месяцев назад объявили о намерении перестать соблюдать этот договор.

Внешняя политика также вызывает рост разногласий. В вопросе Ирана входящие в G7 страны Европы — Франция, Германия и Великобритания — отстаивают необходимость борьбы за сохранение ядерного соглашения, а США решили снова подвергнуть исламскую республику санкциям, поставив под угрозу одно из главных достижений европейской дипломатии.

«У нас у всех общая цель — не допустить, чтобы Иран превратился в ядерную державу», — подчеркнул высокопоставленный источник в ЕС. Проблема в том, что государства расходятся во мнениях, как лучше действовать, чтобы этого добиться. «То же самое касается и России. Гармония в отношениях Дональда Трампа и Владимира Путина не нравится Европе, которая по-прежнему выступает за исключение страны [из G8]», — добавляет El Mundo.