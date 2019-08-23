Москва, 23 августа 2019, 15:39 — REGNUM
США не будут соблюдать никакие правила, и СНВ-3 — это следующая строчка, которую они вычеркнут, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
По словам Делягина, Америка будет выходить из СНВ-3, потому что логика сегодняшней Америки заключается в том, что США не должны быть связаны никакими правилами вообще.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам и. о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, политика США ведёт к потере контроля над вооружениями, заявил на заседании Совета Безопасности ООН. Как сказал Полянский, после выхода США из ДРСМД выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями, которая позволила в своё время разработать и заключить договор о сокращении наступательных вооружений.
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