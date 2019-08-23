Лондон, , 15:45 — REGNUM

Принадлежность Крыма России указала британская ежедневная газета The Guardian в фоторепортаже «Лучшие снимки четверга». Позднее упоминание о России было удалено.

В репортаж издания, составленный из «самых ярких» снимков со всего мира, попала сделанная в Судаке фотография Сергея Мальгавко. На фото изображены конструкции фестиваля «Таврида-Арт» и гости мероприятия.

«Крым, Россия», — значилось в описании снимка, которое позже было скорректировано на «Крым» без указания страны. Все остальные снимки в репортаже содержат указание на страну, где они сделаны.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым, вошедший в состав России в 2014 году по итогам референдума, отказываются признавать частью РФ в западных странах и на Украине. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 августа, что полуостров должен быть возвращён под контроль Киева. Москва не раз подчеркивала, что крымский вопрос навсегда закрыт.

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