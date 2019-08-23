Киев, , 15:43 — REGNUM

Изъятые украинскими правоохранителями наркотики можно продать в Россию. С такой идеей выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщило 23 августа издание «Украинская правда».

В ходе отчёта, глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что с начала года украинские борцы с наркопреступностью изъяли около пяти тонн наркотиков, из которых почти тонна героина и 657 кг кокаина.

Аваков перебил докладчика и обратился к министру финансов Украины Оксане Маркаровой:

«Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, всё это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию…»

Маркарова восприняла предложение как шутку и заявила, что это невозможно без изменений в законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь 2018 год украинские правоохранители изъяли четыре тонны наркотиков на общую сумму $829 млн.

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