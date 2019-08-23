Киев, 23 августа 2019, 15:43 — REGNUM
Изъятые украинскими правоохранителями наркотики можно продать в Россию. С такой идеей выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщило 23 августа издание «Украинская правда».
В ходе отчёта, глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что с начала года украинские борцы с наркопреступностью изъяли около пяти тонн наркотиков, из которых почти тонна героина и 657 кг кокаина.
Аваков перебил докладчика и обратился к министру финансов Украины Оксане Маркаровой:
Маркарова восприняла предложение как шутку и заявила, что это невозможно без изменений в законодательстве.
Как сообщало ИА REGNUM, за весь 2018 год украинские правоохранители изъяли четыре тонны наркотиков на общую сумму $829 млн.
Читайте также: За год украинские правоохранители изъяли четыре тонны наркотиков