Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM

Санкт-Петербургский городской суд отказался снимать с муниципальных выборов за якобы «агитационные репосты» в социальных сетях. Несколько решений вынесли в пятницу, 23 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, Горсуд отменил решение Смольнинского районного суда, согласно которому выдвиженец, житель Приморского района Владимир Беличенко снял с выборов в МО «Смольнинское» кандидата Ярослава Кострова.

Райсуд согласился с доводами истца, что перепост, который сделал Костров 3 августа «ВКонтакте», является незаконной агитацией. Там, в частности, была размещена фотография председателя муниципального избиркома. Горсуд же по собственной инициативе истребовал материалы дела Кострова, после чего восстановил регистрацию Кострова. Последний является общественником и основателем движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

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Затем Горсуд отменил и решение Выборгского районного суда, который снял с выборов кандидата в совет МО «Светлановское» Даниила Кена за три публикации в соцсети «ВКонтакте» с упоминанием «Единой России». Публикации были сделано до назначения выборов, однако это не помешало Выборгскому райсуду признать их незаконной агитацией. Городской суд Петербурга с такой точкой зрения не согласился.

Напомним, что муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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