Валлетта, , 15:27 — REGNUM

Правительство Мальты дало разрешение на высадку 356 нелегальных мигрантов, находящихся на борту судна Ocean Viking. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат на своей странице в Twitter 23 августа.

«После дискуссии с Европейской комиссией и рядом государств-членов ЕС, а именно с Францией и Германией, Мальта согласилась принять участие в разрешении патовой ситуации с Ocean Viking, на борту которого находятся 356 человек, без ущерба для его правовой позиции», — говорится в сообщении Муската.

«Все мигранты будут распределены по другим государствам ЕС: между Францией, Германией, Ирландией, Люксембургом, Португалией и Румынией. Никто не останется на Мальте», — добавил он.

Напомним, находящиеся на судне мигранты из африканских стран были подобраны на борт у побережья Ливии с 9 по 12 августа.

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