Душанбе, , 15:27 — REGNUM

Спасатели из Таджикистана и Афганистана получили права пересекать государственную границу между двумя странами без оформления виз для проведения срочных спасательных операций, сообщает 23 августа издание Asia-Plus.

Соглашение по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий подписали глава комитета по чрезвычайном ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустам Назарзода и министр по борьбе с природными бедствиями и гуманитарным вопросам Афганистана Наджиб Фахим.

Отмечается, что таджикистанские спасатели смогут перейти границу только на тех участках, которые подконтрольны официальному Кабулу. В рамках соглашения афганские спасатели повысят свою квалификацию в Таджикистане.

Напомним, в конце июля 2019 года комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана получил из Китая более 100 современной техники, в том числе экскаваторы, вездеходы, роботов, лодки и другую технику.

Читайте также: Спасатели Таджикистана готовятся к новому удару стихии