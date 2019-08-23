Киев, , 15:32 — REGNUM

На Украине обсуждают возможный обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой, который якобы может состояться уже в ближайшее время, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 23 августа.

Ранее сегодня президент Зеленский заявил, что первые результаты его переговоров с Россией должны быть уже в «ближайшие дни», но конкретнее он не хочет загадывать.

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну», — заявил он.

Украинские СМИ сообщают, что стороны достигли предварительной договоренности об обмене в формате «33 на 33».

«Почему важен обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной? Потому, что он открывает возможность для дальнейшего улучшения отношений. В первую очередь для Киева. Потому что если в РФ наличие в украинских тюрьмах граждан России не является политическим фактором, то в Украине это то, что не дает власти делать шаги навстречу нормализации отношений. Если Зеленский вернет «наших ребят», то это позатыкает многие рты и развяжет ему руки во многих других вопросах», — прокомментировал ситуацию с обменом украинский журналист Вячеслав Чечило.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на недавних переговорах президенты РФ и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрон, обсуждая ситуацию на Украине, коснулись и вопроса обмена удерживаемых лиц, однако не называли конкретных фамилий.