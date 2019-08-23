Москва, , 15:30 — REGNUM

Правила уничтожения в России санкционной продукции останутся в силе до конца 2020 года. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 23 августа на официальном портале правовой информации.

Таким образом, режим уничтожения санкционных продуктов продлён еще на год. Он будет действовать до 31 декабря 2020 года, говорится в документе, датированном 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на поставки ряда продовольственных товаров был введен в России летом 2014 года в ответ на антироссийские санкции. Импорт ограничен из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза, а также Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины. В 2015 году незаконно попавшие в Россию санкционные продукты стали уничтожать.

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