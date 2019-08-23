Киев, , 15:18 — REGNUM

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук критически воспринимает разговоры о том, что уже в начале сентября, сразу же после начала работы Верховной рады нового созыва, партия Зеленского может отменить депутатскую неприкосновенность.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 23 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Корнейчук отмечает, что быстро реализовать эту инициативу невозможно из-за специфики украинского законодательства.

«Если партия «Слуга народа» проголосует в первом чтении за закон Порошенко об отмене неприкосновенности, который уже прошёл экспертизу в Конституционном суде, то окончательно утвердить изменения сможет только на следующей сессии в начале 2020 года», — комментирует эксперт, отмечая, что для этого еще надо собрать как минимум 300 голосов, т. е. «Слуга народа» будет вынуждена договариваться с другими политическими силами.

Политолог предполагает, что лагерь Зеленского — как это всегда делается — в итоге вполне может опять спустить процесс отмены неприкосновенности «на тормозах».

«Для этого внесёт свой вариант новый президент или его партия. Проект отправят на анализ в Конституционный суд… Ну, а потом благополучно забудут», — резюмировал Корнейчук.

Ранее целый ряд СМИ Украины сообщили, что Верховная рада нового созыва намерена отменить депутатскую неприкосновенность 3 сентября.

«С одной стороны, принятие закона соответствует одному из основных обещаний Владимира Зеленского. С другой — поможет ему за счет правоохранителей контролировать монолитность фракции», — говорится в статье издания «Зеркало недели».

ИА REGNUMнапоминает, что после парламентских выборов глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил, что одно из ключевых решений, которые необходимо будет принять в новом парламенте, это снятие депутатской неприкосновенности. Вместе с тем он не называл конкретных сроков принятия соответствующего законопроекта.