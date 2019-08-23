Бразилиа, , 15:24 — REGNUM

В Бразилиа состоялась встреча главы SK Network Чхве Син Вона и президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей двух стран состоялась в президентском дворце 22 августа.

Цель визита главы крупной южнокорейской компании в Бразилию — укрепление сотрудничества между странами и поиск возможностей расширения бизнеса.

«Как представитель Корейско-бразильского общества (Korea Brazil Society, KOBRAS) мы сделаем все возможное, чтобы поспособствовать расширению сотрудничества между странами», — отметил глава SK Network.

Известно, что в настоящее время южнокорейская компания работает над расширением своего бизнеса в странах Южной Америки. В 2018 году представители SK Network открыли филиал в Бразилии.

«Мы надеемся, что две страны продолжат развивать взаимовыгодные отношения», — отметил президент Бразилии Жаир Болсонар.

Известно, что с 2011 году Чхве Син Вон является главой KOBRAS и почетным консулом Бразилии. В 2015 году глава SK Network был награжден орденом Риу-Бранку за вклад в развитие двусторонних отношений.

После встречи с президентом Бразилии южнокорейский бизнесмен посетил Институт короля Седжона, который был создан при Университете Бразилия в 2018 году.