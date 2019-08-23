Киев, , 15:12 — REGNUM

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан потребовал через суд опровержения информации о его многократных поездках в Россию. Об этом он рассказал 23 августа в комментарии «Интерфакс — Украина».

Его возмутило то, что журналисты программы «Схемы» заявили, якобы Богдан с 2018 по 2019 год 11 раз пересёк воздушную границу с Белоруссией.

«Перед обращением в суд я дважды пытался урегулировать спор мирным путем с помощью письменных требований во внесудебном порядке, указав журналистам на ошибочность их утверждений», — рассказал чиновник.

Богдан отметил, что второе письмо сопровождалось копией официального ответа Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. В ответе было сказано, что с 12 апреля 2014 года по 12 апреля 2019 года чиновник пересёк границу Украины в направлении Белоруссии и РФ дважды, в мае 2014 года. Однако, несмотря на это, журналисты так и не опровергли опубликованную информацию.

Ранее стало известно о том, что глава офиса Зеленского подал в суд иск о защите чести и достоинства. Ответчиками указаны журналисты программы «Схемы».

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