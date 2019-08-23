Пекин, , 15:08 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершит официальный трехдневный визит в Китай, передает канал TeleSur.

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Китай в период с 25 по 27 августа по приглашению министра иностранных дел Китая Вана И», — сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

В ходе визита иранского дипломата планируется обсудить международные и региональные вопросы, в частности, ситуацию в Персидском заливе. Пекин готов приложить совместные усилия с Ираном для поддержания мира и стабильности в Персидском заливе.

Китай «ожидает, что отношения между двумя странами будут продолжать укрепляться», добавил Гэн.

На этой неделе завершилось европейское турне Джаважа Зарифа. Он посетил Финляндию, Швецию и Норвегию. По словам дипломата, эти поездки были необходимы для координации в преддверии следующего саммита Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций на фоне «особой ситуации» в регионе.