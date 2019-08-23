Пекин, 23 августа 2019, 15:08 — REGNUM
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершит официальный трехдневный визит в Китай, передает канал TeleSur.
«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Китай в период с 25 по 27 августа по приглашению министра иностранных дел Китая Вана И», — сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.
В ходе визита иранского дипломата планируется обсудить международные и региональные вопросы, в частности, ситуацию в Персидском заливе. Пекин готов приложить совместные усилия с Ираном для поддержания мира и стабильности в Персидском заливе.
Китай «ожидает, что отношения между двумя странами будут продолжать укрепляться», добавил Гэн.
На этой неделе завершилось европейское турне Джаважа Зарифа. Он посетил Финляндию, Швецию и Норвегию. По словам дипломата, эти поездки были необходимы для координации в преддверии следующего саммита Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций на фоне «особой ситуации» в регионе.