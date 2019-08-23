Челябинск, , 15:07 — REGNUM

В Челябинске глава городского комитета по имуществу и земельным отношениям Сергей Чигинцев подал в отставку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.

По данным изданий, заявление он подал врио мэра Наталье Котовой 23 августа. Но после разговора с ней ушёл не с муниципальной службы, а в отпуск.

Официальные комментарии отличаются от версии, озвученной в СМИ. Как пишет «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу мэрии, чиновник изначально написал заявление на отпуск, а не об отставке.

ев пока нет. Отметим, что буквально ранее Сергей Чигинцев выступал на совещании по расселении ветхих и аварийных домов и о сносе уже расселённых. Тогда он заявил, что все запланированные работы будут выполнены в срок.