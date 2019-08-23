Ташкент, , 15:03 — REGNUM

Закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях» одобрили депутаты Сената Узбекистана, сообщает 23 августа издание «Газета.uz».

Отмечается, что закон направлен на создание в республике правовых основ деятельности институтов и систем обеспечения использования атомной энергии. Документом также вводится правовой механизм обеспечения безопасности граждан при использовании атомной энергии.

Кроме того, закон регламентирует порядок размещения и сооружения ядерной установки, эксплуатации объектов атомной энергетики, транспортировки ядерных материалов и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Узбекистан прибыла делегация МАГАТЭ. В рамках визита в Ташкенте был дан старт миссии международной организации.

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